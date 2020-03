Het afgelasten van de GP van Australië heeft ongetwijfeld financiële gevolgen en u kan er van op aan dat het financiële plaatje een van de hoofdzaken was waarom een definitieve beslissing zo lang op zich liet wachten.

Hoewel iedereen steeds de mond vol heeft van hoe belangrijk de volksgezondheid en de veiligheid wel niet is kunnen we moeilijk om het feit heen dat de Formule 1 een sport is die op een hoop geld draait. Als een race dan niet kan doorgaan heeft dat dan ook onvermijdelijk financiële gevolgen.

Wat die gevolgen precies zijn en wie er moet voor opdraaien hangt ook af van het feit waarom de race niet kon doorgaan en wie de knoop heeft doorgehakt.

In China besliste bijvoorbeeld de regering om het raceweekend uit te stellen en dan blijven de organisatoren buiten schot. Als de organisatoren het evenement afblazen zijn ze zelf verantwoordelijk voor alle kosten zoals bijvoorbeeld het terugbetalen van de verkochte tickets.

In het geval van de GP van Australië werd de beslissing tot afgelasting genomen in samenspraak met de F1, de FIA en de organisatoren. Het is nu onduidelijk wie wat zal betalen en hoeveel de teams er zullen bij inschieten.

"De annulering heeft veel gevolgen, waaronder financiële," zegt organisator Paul Little.

"Er zijn veel dingen op te helderen met de Formule 1. Australië betaalt Liberty ongeveer 35 miljoen dollar," zei hij tegen de Duitse Auto Motor Und Sport. "Als ze er niet in slagen dat te betalen, ontbreekt dat bedrag in de prijzenpot. Dit is ook gedeeltelijk op de hoofden van de teams."

Die prijzenpot krijgt op dit moment zware klappen want naast het uitstel van China gaan ook de races in Australië, Bahrein en Vietnam niet door.

"We nemen aan dat de prijzenpot waaruit wordt verdeeld kleiner zal blijken," bevestigde Racing Point F1-teambaas Otmar Szafnauer.

"De teams overleven op hun financiering van het racen," erkend Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1. "Dit zal een impact hebben op de teambudgetten voor de toekomst en het zal een impact hebben op ons als bedrijf.”

"Elke race die je verliest heeft een impact," voegt hij eraan toe. "Maar we zijn eraan gewend om onze kosten te drukken, dus er is veerkracht in de sport en we hebben plannen om het seizoen opnieuw op te bouwen, om te proberen zo veel mogelijk van de verloren races aan te passen".

Het is voor de race in Australië ook niet makkelijk om de race uit te stellen omdat het, in tegenstelling tot China, een tijdelijk circuit betreft. De infrastructuur die er nu staat kan er niet eeuwig blijven staan en indien er gekozen wordt voor een datum later op het jaar moet er tijdig een beslissing genomen worden.

Hetzelfde geldt ook voor de GP van Monaco, waarvan het ook nog niet zeker is dat de race wel zou doorgaan. Een beslissing daaromtrent dringt zich op tegen begin april.

