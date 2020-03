Brussels heeft zijn coach voor volgend seizoen al beet. Ian Hanavan wordt de nieuwe sportieve baas van de club uit de hoofdstad.

Hanavan was van 2004-2007 en 2011-2013 bij Leuven Bears aan de slag. In 2007-2008 bij Antwerp Giants en van 2013 tot 2016 bij Okapi Aalstar. Hanavan woont in Brussel (zijn vrouw werkt in de hoofdstad). De 39-jarige Amerikaanse Belg was ook een tijdje in de Chinese CBA assistent-coach. Bij Brussels debuteert Ian Hanavan de volgende campagne als headcoach.