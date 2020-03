Plofkraak op Bpost-kantoor in Hoogstraten

In Hoogstraten is er vrijdagnacht een plofkraak uitgevoerd op een geldautomaat in een kantoor van Bpost. Dat bevestigt de lokale politie Noorderkempen. De woordvoerster van Bpost benadrukt dat de daders geen buit hebben gemaakt.

De plofkraak gebeurde rond 4 uur 's nachts in een Bpost-kantoor op de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten. Een geldautomaat in het kantoor werd geviseerd en liep schade op. Er konden geen daders gevat worden.



Het labo en ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Het verdere onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.

De woordvoerster van bpost benadrukt dat de daders geen buit konden maken. Sowieso gelden er bij bpost al strengere maatregelen: geldautomaten worden 's nachts afgesloten en bevatten minder cash.



Wegens de maatregelen tegen het coronavirus zou het postkantoor in Hoogstraten zaterdag hoe dan ook gesloten zijn. Afhankelijk van hoe groot de schade precies is, kan het kantoor maandag misschien alweer openen voor basisdiensten, luidt het.