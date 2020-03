Wereldkampioen Mads Pedersen geeft op in Parijs-Nice: “Mijn land heeft me gevraagd zo snel mogelijk terug te keren”

Wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) komt zaterdag niet aan de start van de zevende en laatste etappe van Parijs-Nice (WorldTour). De Deen accepteert naar eigen zeggen “de beslissing van de Deense overheid”, die omwille van het hevig oprukkende coronavirus vraagt dat al haar onderdanen zo snel mogelijk terugkeren naar het land.

“De beslissing is genomen in overleg met het team”, legde Pedersen uit in een verklaring van zijn team. “Mijn land heeft gevraagd zo snel mogelijk terug te keren en ik respecteer dat besluit. Ik vind het jammer de teammaats te moeten achterlaten, maar ik geloof dat we in deze situatie de overheden moeten respecteren. Ik hoop dat door de voorbije dagen te koersen we de mensen verstrooiing hebben kunnen bieden.”

De 24-jarige Pedersen reed een anonieme Parijs-Nice en stond voorlopig 76e in de tussenstand. Na de zesde etappe besloot Israel Start-Up Nation al de handdoek te gooien in de Koers naar de Zon. Eerder vrijdag koos Bahrain-McLaren, het team van kopman Dylan Teuns, er al voor niet meer te starten in de zesde etappe. Jumbo-Visma, Astana, Mitchelton-Scott, Movistar, CCC, UAE Emirates en Ineos kwamen helemaal niet aan het vertrek van de Franse rittenkoers.