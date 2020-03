KLM schrapt tot tweeduizend banen door pandemie

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM wil het aantal voltijdsbanen met 1.500 tot 2.000 verminderen, wegens moeilijkheden in de luchtvaart door het nieuwe coronavirus.

Om dezelfde reden wil de luchtvaartmaatschappij 30 procent werktijdverkorting aanvragen voor de rest van de 35.000 werknemers in het tweede kwartaal. Dat staat in een mededeling van KLM aan medewerkers. ‘De impact van het coronavirus op de luchtvaart en KLM is enorm en de situatie verandert en verslechtert voortdurend’, staat in de factsheet met noodmaatregelen. ‘Het is duidelijk dat KLM ingrijpende maatregelen moet nemen om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden.’







De arbeidsplaatsen schrappen is een van de maatregelen die KLM direct heeft ingevoerd. Ook vermindert de luchtvaartmaatschappij per direct de investeringen met 300 miljoen tot 400 miljoen euro. Over de werktijdverkorting wordt nog overleg gevoerd met de ondernemingsraad en vakbonden. Dat geldt ook voor een voorstel om het uitbetalen van een winstdeling aan werknemers op te schorten.

KLM wil verder nog voor 100 miljoen euro besparen door de bonussen voor de top uit te stellen en geen consultants in te huren. Bij Brussels Airlines vallen geen ontslagen, maar komt wel tijdelijke werkloosheid door economische redenen. Daarbij krijgen de medewerkers een werkloosheidsuitkering zonder ontslagen te worden. Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, zal dit jaar geen dividend uitbetalen aan de aandeelhouders.