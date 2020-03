Apple sluit alle winkels buiten Chinese regio door nieuw coronavirus

Alle winkels van Apple sluiten de deuren tot 27 maart, behalve die in de Chinese regio. Daarmee wil de keten de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan.

Honderden winkels zullen de deuren sluiten, laat CEO Tim Cook weten op een brief op de site. Eerder werden de winkels in Italië en Spanje al gesloten. De werknemers worden doorbetaald zoals gewoonlijk. De online winkels blijven wel open, en alle medewerkers buiten China worden aangemoedigd om van thuis te werken als hun job het toelaat. De winkels in 'Greater China', waaronder ook Taiwan en Hongkong vallen, heropenen na twee maanden omdat de regio het virus onder controle krijgt.





‘De meest effectieve manier om de verspreiding tegen te gaan is om minder mensen tezamen te zetten en meer sociale afstand te creëren’, schrijft de CEO. ‘Terwijl overal het aantal nieuwe besmettingen stijgt, nemen we extra stappen om onze werknemers en klanten te beschermen.’

Het bedrijf heeft al 15 miljoen dollar (13,5 miljoen euro) gedoneerd om covid-19 te bestrijden, en kondigt nu aan dat het elke donatie van een werknemer verdubbelt.