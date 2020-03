‘We bekijken tijdelijke werkloosheid voor wie geen kinderopvang vindt’

Zeker 1.700 bedrijven hebben het systeem van tijdelijke werkloosheid aangevraagd door het nieuwe coronavirus. Daardoor kunnen ongeveer 31.000 werknemers een werkloosheidsuitkering ontvangen, zonder ontslagen te worden. Er wordt nu ook gekeken of ouders die geen opvang vinden voor hun kind beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid.

Minister van Economie en Werk Nathalie Muylle (CD&V) vertelt in het economische duidingsprogramma De markt dat ruim 1.700 bedrijven het systeem hebben aangevraagd. Dat is mogelijk als werknemers een periode mogen of moeten thuis blijven zonder loon, waardoor de overheid een uitkering voorziet.

Wie een kind in quarantaine heeft, valt onder het systeem van overmacht en heeft recht op tijdelijke werkloosheid. Er wordt nu ook gekeken of het een mogelijkheid is om dat systeem in te voeren voor wie geen opvang vindt voor kinderen tot 14 jaar. ‘Dat is een mogelijkheid die wordt bekeken op basis van de volgende dagen, maar het is ook nodig dat de economie blijft draaien’, zegt Muylle.

Werknemers onder tijdelijke werkloosheid vallen sinds vorige week terug op 70 procent van hun inkomen in plaats van 65 procent. Daarbij is er een plafond van 2.700 euro bruto.

Toerisme en horeca

Het systeem wint aan populariteit. ‘Midden vorige week waren er een honderdtal bedrijven in het systeem, goed voor 1.500 medewerkers, en vooral om economische redenen. Nu zijn dat er 31.000, zowel arbeiders en bedienden’, zegt de minister. ‘Eén derde daarvan is al goedgekeurd, twee derde zijn aanvragen van de laatste dagen.’ Die aanvragen komen vooral van de sectoren toerisme, horeca en logistiek.

‘Die 31.000 lijkt heel veel, maar pas volgende maand in de werkloosheidsuitkeringen zien we hoeveel dat net is’, verduidelijkt Muylle. ‘Want daar zit ook tijdelijke werkloosheid tussen voor deeltijdse werknemers, of mensen die maar één of twee dagen tijdelijk werkloos zijn.’ Ze benadrukt in De ochtend dat dit uiteraard een serieuze financiële impact zal hebben, maar dat die verbleekt bij de gevolgen die het virus anders kan hebben.

Er zijn twee systemen, die nu flexibeler worden toegepast: tijdelijke werkloosheid om economische redenen, waarbij de aanvraag langer duurt, en overmacht. Economisch gezien moet er ‘minder werk’ zijn, overmacht komt voor als er ‘geen werk’ meer is. Vorige week werd beslist om te kunnen starten met overmacht en later over te schakelen naar economische redenen, zodat de aanvraag sneller verwerkt wordt. ‘Als men een aanvraag indient, zit je binnen een paar dagen al in het systeem’, zegt Muylle.