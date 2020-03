De Block: ‘Alle niet-dringende ingrepen uitgesteld’

Alle ziekenhuizen zullen met ingang van zaterdag de niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen voor onbepaalde tijd opschorten. Bedoeling is zo de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat het om een voorzorgsmaatregel. Er komen ook strengere regels voor bezoekers.

Die maatregelen maken deel uit van het noodplan voor de ziekenhuizen, dat nu van kracht is. Volgens de minister kunnen de ziekenhuizen zo voldoende capaciteit krijgen om alle patiënten besmet met het coronavirus te kunnen behandelen. ‘Op dit moment kunnen onze ziekenhuizen en zorgverleners de corona-uitbraak perfect aan. Dit is dan ook een voorzorgsmaatregel: we anticiperen op een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen, zodat we op dat moment niet in de problemen komen.’

‘Dringende en noodzakelijke’ consultaties zullen wel nog steeds doorgaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om dialyse of chemotherapie.

De maatregel komt niet onverwacht. In de praktijk hadden veel ziekenhuizen de maatregel al genomen.

Bezoek

Wie nog iemand in het ziekenhuis mag bezoeken, wordt ook strikter aan banden gelegd. Voorlopig gaat het alleen om ouders van minderjarigen, naasten van mensen in kritieke toestand begeleiders van patiënten en vrijwilligers of stagiairs. De beperking geldt zowel voor algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen als voor psychiatrische ziekenhuizen.