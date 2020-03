Kim Huybrechts plaatst zich voor European Darts Open, Dimitri Van den Bergh onderuit tegen Litouwer

Kim Huybrechts (PDC-38) heeft zich als enige landgenoot kunnen plaatsen voor de eindfase van de European Darts Open (European Tour 3). In het Engelse Barnsley zette hij in de derde ronde de Spanjaard Cristo Reyes met 6-4 aan de kant en greep hij één van de 24 plaatsen die goed zijn voor deelname aan het hoofdtoernooi.

De Antwerpenaar zette in de tweede ronde de Engelse Lisa Ashton (PDC-131) met 6-4 opzij, waarna hij Reyes met een gemiddelde van 97 per drie darts uitschakelde.

Dimitri Van den Bergh (PDC-28) was in zijn eerste wedstrijd met 6-3 te sterk voor de Nederlander Vincent Van der Meer (PDC-88). In zijn tweede wedstrijd ging hij echter met 6-3 onderuit tegen de Litouwer Darius Labanauskas (PDC-50).

Mike De Decker (PDC-98) moest in de tweede ronde al afhaken. De Mechelaar verloor met 6-5 van de Australiër Damon Heta (PDC-104) en dit ondanks een gemiddelde van 102.5 per drie darts.

Voor het European Tour 4 toernooi, de German Darts Grand Prix, kon geen enkele landgenoot zich plaatsen voor het hoofdtoernooi. Van den Bergh kon zich plaatsen voor de tweede ronde na 6-2 winst tegen de Nederlander Mike van Duivenbode (PDC-97). Voor een plaats bij de laatste 24 moest hij het onderspit delven tegen de Nederlander Jelle Klaasen PDC-48). Huybrechts en De Decker geraakten niet voorbij de tweede ronde.

Alle geplaatste spelers moeten nu wachten tot er een nieuwe datum wordt gevonden voor de twee toernooien. Wegens het coronavirus werden zowel de European Darts Open, die voorzien was in Leverkusen van 27 tot 29 maart, en de German Darts Grand Prix, die in Berlijn gepland was van 11 tot en met 13 april, uitgesteld.