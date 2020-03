Wel gediagnosticeerd, niet getest. Een Skype met een collega die in afzondering ging

En dan komt corona plots heel dichtbij. Journalist Korneel Delbeke van De Standaard kreeg afgelopen zondag flink wat koorts en voelde een druk op zijn longen die hij nooit eerder gevoeld had. Hij kreeg – zonder test – de diagnose covid19.

De voorbije week werd er voor Korneel één van onzekerheid en afzondering. Want hoewel hij niet getest werd, moest hij op doktersvoorschrift in isolement. In deze podcast vertelt hij zijn verhaal, vanuit het huis waar hij zich opsloot. ‘Mijn vrouw woont nu in een ander appartement.’

Lees de getuigenis van Korneel Delbeke in de weekendkrant van De Standaard

