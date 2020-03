De Amerikaanse president Trump roept de noodtoestand uit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor kan er tot 50 miljard dollar worden uitgetrokken om de crisis in te dijken.

Dat heeft hij bekendgemaakt op een bijeenkomst in het Witte Huis. Door het uitroepen van de noodtoestand activeert Trump de Stafford Act, die de deur opent voor meer federale hulp voor de staten en lokale besturen.

Trump zegt dat er in de VS al 'geweldige vooruitgang' is geboekt in de VS. De maatregel om vliegverkeer vanuit Europa grotendeels stil te leggen heeft volgens Trump al 'vele levens gered'. 'We zullen het coronavirus bestrijden en verslaan'.

De president zegt dat er op korte termijn een aantal nieuwe tests beschikbaar komen. Hij gaf een aantal privébedrijven waaronder Roche de opdracht om miljoenen tests te produceren en op korte termijn beschikbaar te stellen. Ze kregen daar in enkele dagen tijd alle nodige vergunningen voor. Daarvoor moest de regelgeving voor het aanvaarden van procedures worden aangepast, zei Trump.

Wie via een door Google ontwikkelde module een vragenlijst beantwoord zou binnen de 36 uur echt getest moeten worden en de uitslagen kennen, aldus de president.

Scholen

Trump stond onder steeds meer druk om stappen te zetten tegen de verspreiding van het virus, nu gouverneurs en burgemeesters in heel het land zelf maatregelen nemen. Zo worden op steeds meer plaatsen scholen gesloten en evenementen geannuleerd.



Eerder op de dag liet Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van de Kamer voor Volksvertegenwoordigers weten dat de democraten een wet zouden stemmen die het voor alle Amerikanen gratis moet maken om zich te laten testen, en wie ziek is tot twee weken betaald ziekteverlof moet geven. Het is nog onduidelijk of de Republikeinse minderheid in het congres en president Trump die maatregel zullen steunen.

In de VS zijn al meer dan 1.700 besmettingen met het virus bevestigd. Eenenveertig mensen kwamen al om het leven.