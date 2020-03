Volgens Dominique Michel, ceo van de organisatie van supermarktfederatie Comeos, wordt in België onnodig gehamsterd. In Italië daarentegen moeten de mensen geduldig aanschuiven om een supermarkt binnen te kunnen. Bovenstaande video toont hoe de mensen in het Italiaanse Florence, op een meter afstand van elkaar, staan te wachten om boodschappen te doen.