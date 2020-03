Indrukwekkende Tiesj Benoot verzilvert topconditie in Parijs-Nice met zege in bergetappe, én doet mee voor eindzege

Tiesj Benoot heeft zijn eerste zege voor zijn nieuwe werkgever Team Sunweb beet. En wat voor één! De Gentenaar soleerde in Apt naar de zege in de zesde etappe van Parijs-Nice. Na zijn overwinning in de Strade Bianche was het pas zijn tweede profzege en meteen weer één die kon tellen. Max Schachmann blijft leider maar Tiesj Benoot rukt op naar de tweede plaats op achttien seconden van de Duitser.

LEES OOK. Parijs-Nice wordt na stemming bij renners ingekort en eindigt zaterdag al

Daar waar zowat de ganse sportwereld als gevolg van het coronavirus op non-actief is geplaatst, werd in Parijs-Nice simpelweg gekoerst. Met een uitgedund peloton weliswaar maar dat lieten de overgebleven renners niet aan hun hart komen. De etappe tussen Sorgues en Apt was eindelijk spek naar de bek van de klimmers en de punchers. Terrein voor Dylan Teuns, ware het niet dat Bahrain-McLaren ’s ochtends besloot om niet meer te starten. Niet uit schrik voor het coronavirus, wel omdat de ploeg vreesde dat de renners niet meer zouden thuis geraken. Ook Caleb Ewan (voorzien) en Jasper De Buyst (privéredenen) besloten om de kleuren van Soudal-Lotto niet meer te tonen.

Kortom, het was een flink uitgedund peloton dat aan de voorlaatste etappe begon. Jawel, de voorlaatste. Het protest van de wielrennersvakbond CPA had organisator ASO ertoe bewogen de slotetappe van zondag met start en aankomst in Nice te schrappen.

Enfin, er werd gekoerst, er werd gesport en dat was zelfs op mondiaal niveau een unicum. Zeven renners kozen al vroeg voor het hazenpad en daarbij toch enkele grote namen met Romain Bardet en wereldkampioen Mads Pedersen als belangrijkste namen.

Het peloton, gemend door de renners van Deceuninck - Quick-Step, hield de vluchters echter altijd binnen schot. Vooraan ging de Fransman Edet op zoek naar punten voor de bergtrui, hij kreeg Romain Bardet mee. De overige vluchters werden opgeslokt door het peloton, Soren Kragh Andersen maakte dan weer de sprong voorwaarts. Drie leiders dus met een jagend peloton op de hielen. Met nog één beklimming te gaan, de Côte d’Auribeau, kon de finale echt beginnen. Jungels en Stybar bleven in het peloton het kopwerk doen maar een sterke Kragh Andersen, woensdag nog winnaar van de tijdrit, hield verrassend lang stand.

In het peloton versnelde Nibali maar Benoot waakte, leider Schachmann liet zijn Bora-ploegmaats het werk opknappen. Sunweb had duidelijk een plan want net onder de top liet Benoot Nibali in de steek en kwam aansluiten bij zijn ploegmaat Kragh Andersen. Ook Alaphilippe zag de bui hangen en versnelde in het zicht van de top.

Versnelling Benoot

Benoot had duidelijk goede benen en liet zijn ploegmaat Kragh Andersen in de steek. Er restten hem nog twaalf kilometer tot de finish in Apt. Benoot liet zien dat zijn sterke openingsetappe geen toeval was. De Gentenaar van Sunweb reed een fantastische finale. Terwijl het achter hem losbarstte, hield Benoot op indrukwekkende wijze stand. Ploegmaat Matthews maakte het succes compleet door naar de tweede plaats te spurten. Leider Max Schachmann kwam in de laatste afdaling nog ten val maar redde al bij al vrij makkelijk zijn gele trui.

Benoot schuift op naar de tweede plaats in de tussenstand. Het is voor de Gentenaar zijn derde profzege na eerder de Strade Bianche (2018) en vorig jaar de eerste etappe in de Ronde van Denemarken. Benoot was vorige zondag in de openingsetappe van Parijs-Nice ook al sterk op dreef met een derde plaats.

LEES OOK. Tiesj Benoot na zijn demonstratie: “Jammer dat ik deze conditie niet kan tonen in de klassiekers”

De organisatie van de Franse rittenkoers bevestigde vrijdagmorgen dat de slotrit in Nice zondag niet zal doorgaan. Bahrain-McLaren en kopman Dylan Teuns stapten vrijdagmorgen al uit de wedstrijd. Morgen/zaterdag eindigt de Koers naar de Zon zo met een rit van 166,5 kilometer tussen Nice en de aankomst bergop in Valdeblore La Colmiane.

Uitslag:

1. Tiesj Benoot (Bel/SUN) de 161,5 km in 3u57:02

2. Michael Matthews (Aus/SUN) op 0:22

3. Sergio Higuita (Col/EF1) 0:22

4. Bob Jungels (Lux/DQT) 0:23

5. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 0:23

6. Vincenzo Nibali (Ita/TFS) 0:26

7. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:29

8. Guillaume Martin (Fra/COF) 0:29

9. Rudy Molard (Fra/GFC) 0:29

10. Nairo Quintana (Col/ARK) 0:29

Stand:

1. Maximilian Schachmann (Dui/BOH) de 938.5km in 22u46:42 (gem. 41.20144km/u)

2. Tiesj Benoot (Bel/SUN) op 0:18

3. Sergio Higuita (Col/EF1) 0:43

4. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 0:50

5. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:52

6. Vincenzo Nibali (Ita/TFS) 01:04

7. Rudy Molard (Fra/GFC) 01:18

8. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 01:19

9. Tanel Kangert (Est/EF1) 01:34

10. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 01:47