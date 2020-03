Braziliaans president Bolsonaro ontkent besmetting met virus

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zegt niet besmet te zijn met het coronavirus. Hij werd getest omdat hij nauw contact heeft met een medewerker bij wie het virus is vastgesteld.

Lokale media meldden dat de eerste test van Bolsonaro positief was. Maar zijn zoon, Eduardo Bolsonaro, zegt in een interview met Fox News dat zijn vader niet besmet is.

Eerder had Fabio Wajngarten, Bolsonaro’s communicatiechef, wel al positief getest. Wajngarten en Bolsonaro ontmoetten dit weekend Amerikaans president Donald Trump, die nog niet getest is.

De Amerikaanse president Trump zei donderdag ‘niet bezorgd’ te zijn door de mededeling. Hij bevestigde dat hij samen met de man aan tafel zat, maar van ongerustheid was geen sprake.

70 besmettingen

In Brazilië werden voorlopig slechts 70 besmettingen met het coronavirus geteld en geen doden. Toch telt het land het hoogste aantal gevallen van coronavirus in Latijns-Amerika.