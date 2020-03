Nieuwe gesprekken over noodregering

Onder druk van de coronacrisis wordt in de luwte opnieuw gewerkt aan een regering met PS en N-VA. Of het lukt, is onzeker.

CD&V-voorzitter Joachim Coens maakte gisteren al duidelijk dat de speeltijd voorbij is en er dringend werk moet worden gemaakt van een ‘urgentieregering’ met daarin zowel N-VA als PS. Intussen zijn er volop gesprekken aan de gang, waarbij het nog te vroeg is om victorie te kraaien.

De hoop is dat de crisis rond het coronavirus, gekoppeld aan de steeds slechtere begrotingsvooruitzichten, de patstelling rond de federale formatie doorbreekt. Maar of het zover komt, is op dit moment nog niet duidelijk. Veel hangt af van de houding van de PS. Blijft die erbij dat een coalitie met de N-VA onmogelijk is of niet?

Het antwoord zou een kwestie van uren kunnen zijn. In dat geval wordt de audiëntie bij de koning van de opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) vervroegd, mogelijk al naar vanavond.

De focus van een eventuele noodregering ligt voor de hand: de aanpak van de coronacrisis en het aanpakken van het begrotingstekort, dat dit jaar zou oplopen tot 2,9 procent, waarvan 0,46 procent voor de deelstaten. Een meevaller is dat Europa sinds het uitbreken van de crisis zeer clement is.