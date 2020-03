Waarom ook bij corona de waarheid het eerste slachtoffer is en Europa niet meer opkijkt van geweld aan de Griekse grens

We leven in een andere wereld. Ook de redactie van De Standaard reorganiseert zich. Journalisten werken in de mate van het mogelijke van thuis uit, reporters wegen de risico’s af en gaan dus spaarzamer op stap, een reporter en fotografe keren spoorslags uit de VS terug om het sluiten van het luchtruim voor te blijven. Gezonde eindredacteuren, lay-outers en chefs werken wel vanop de redactie om samen snel te kunnen schakelen met het vele nieuws. Maar we vergaderen nu aan de grootste tafels, we skypen en whatsappen. Dat went verrassend snel. Veel nieuwe gewoonten zullen blijven.

De realiteit spoelt de opflakkerende discussie over te alarmistische media of juist te makke media weg. Fake news moet worden gecounterd. Het is nu alle hens aan dek om rustig de draconische maatregelen te duiden, bij alle burgerzin toch de zin voor kritiek niet te verliezen, de gevolgen scherp in beeld te brengen en de nieuwste wetenschap live te krijgen.

Tegelijk bereiden we ons voor op dit weekend en volgende week: alles valt stil. Hoe kunt u ontspannen en uw tijd thuis voor uzelf en de uwen interessant maken? Wat moeten we de komende dagen uitzoeken? Hoe schaalt de wetenschap bij? En dan een wat mondaine vraag die nu nog veraf lijkt: behalve over corona, waarover schrijven we de volgende weken wanneer alles stilvalt, cultuur, sport, parlementen, debatten, vergaderingen, jury’s, evenementen, overal in Europa? De komende dagen kunt u het resultaat volgen.

1. Corona: de belangrijkste artikels

Het beste wat we schreven over corona staat hier voor u verzameld. Alles wat we weten, met veel achtergrond en wetenschappelijk inzicht. Permanent bijgehouden door onze wetenschapsredactie.

2. Ook bij pandemie is de waarheid het eerste slachtoffer

‘Ga op reis naar Namibië want het coronavirus overleeft niet bij meer dan 27 graden.’ Onzin tiert welig op sociale media, waar het aanzet tot hamsteren en politieke desinformatie.

3. Wie wint bij deze crisis?

De beurs kan zo diep vallen omdat ze zo opgeblazen hoog stond. Gekke waarderingen worden realistisch. Bedrijven moeten weer op de essentie van hun business werken. Pascal Dendooven stelt de essentiële vraag: wie hoort bij de winnaars van deze crisis?

4. Hét moment om een huis te kopen

Geld lenen om een huis of appartement te kopen was nog nooit zo goedkoop. De variabele rente over twintig jaar ligt op 1 procent.

5. De controle nog eens kwijt

Foto: rr

Het geweld waarmee Griekenland, aangemoedigd door de EU, migranten terugduwt aan de Turkse grens, doet ons ontwaken in een Europa van schietende grenswachters en zonder internationale rechtsbescherming. Heeft uiterst rechts al zo snel gewonnen?

6. Migranten stuiten op Fort Europa

Misschien miste u ze, de onthutsende reportage die Kasper Goethals maakte aan beide zijden van de grens. Lees ook het interview met Gerald Knaus, de bedenker van de Turks-Europese deal.

7. Lokale Facebookgroepen dragen bij aan gemeenschapsgevoel

Foto: rr

Bijna elk gehucht heeft een ‘Ge zijt van …’-groep op Facebook. Daar heerst veel nostalgie. Maar ook een verrassende samenhorigheid die buren tot beste familie maakt.

8. Het ongeval dat nooit gebeurde

Mobiliteitsdeskundige Kris Peeters is aangereden door een auto. Hij vloog door de lucht, een eeuwigheid lang, en zag dan nog een andere auto op zich afkomen. De man die hem aanreed, zei ‘sorry’.

Lees hier het opiniestuk van mobiliteitsexpert Kris Peeters

9. ‘Wat moest ik met liefde? Ik was een vrouw van de vrijheid’

Foto: rr

De liefde laat zich niet kooien. Tien jaar geleden beëindigde Margo (63) haar relatie met de liefde van haar leven. Sinds een jaar of twee zoeken ze elkaar geregeld weer op. Redacteur Eva Berghmans tekent dit verhaal op tussen loslaten en nodig hebben.

10. Controverse over publicatie memoires Woody Allen

De Amerikaanse uitgeverij Hachette besliste na publieke druk om Woody Allens memoires toch maar niet uit te geven. Dat doet auteurs vrezen voor censuur en de macht van de meute.

11. Nieuwe stemmen in De Standaard

Op pagina 3, in het stukje dat meer over het leven dan over het nieuws gaat, geven Guinevere Claeys en Wouter Deprez de fakkel door aan Dalilla Hermans en Hans Cottyn. Ook hun nieuwe stem is even wennen, maar ook dat gaat verrassend snel.

Houd het gezond voor u en de uwen. En sterkte als u ziek bent.