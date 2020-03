‘Mensen hoeven echt niet te hamsteren’

‘We hebben enkel een logistiek probleem om de winkels te bevoorraden. In onze magazijnen ligt meer dan genoeg. Er is dus geen enkele reden om te hamsteren’, probeert Dominique Michel, ceo van de organisatie van supermarktfederatie Comeos, de gemoederen te bedaren.

Want mensen zijn volop aan het hamsteren. Sinds de krokusvakantie is de verkoop van droge voeding met 40% toegenomen. Gisteren was dat zelf een verdubbeling, wat tot ongeziene taferelen in de supermarkten leidde.

‘Het probleem is eenvoudig’, legt de topman uit, ‘er zijn 7.000 supermarkten in België die via 30 grote verdeelcentra beleverd worden. De vrachtwagens en magazijniers kunnen gewoon niet volgen als de verkoop opeens dubbel zo hoog ligt als normaal. We kunnen het aantal ritten naar de supermarkt niet zomaar verdubbelen Maar er is absoluut geen tekort in de magazijnen of bij de leveranciers. Een paar dagen wachten en dan ligt alles weer in de winkelrekken. Dus je hoeft echt niet te hamsteren’, benadrukt Michel.

Comeos vraagt aan de regering wel wat bijkomende maatregelen voor haar sector. ‘Vooreerst zou het voor de levering helpen dat een aantal restricties rond levertijden tijdelijk worden afgeschaft. In heel wat steden mag je maar in een bepaald tijdslot leveren. De bevoorrading zou sneller verlopen als we gelijk wanneer kunnen leveren’, zegt hij. Daarnaast pleit hij er ook voor dat drogisterijen genre Kruidvat, waar essentiële producten zoals zeep of EHBO materiaal wordt verkocht, ook op zaterdag mogen openblijven. De regering besliste ook dat alle non-food winkels de zaterdag dicht moeten blijven om grote drukte te vermijden. De sectororganisaties respecteert die maatregel maar vraagt wel dat die winkels op de andere dagen wat langer mogen openblijven dan normaal.

De sectororganisatie vraagt eveneens dat de kinderen van mensen die in de supermarkten werken voorrang krijgen bij de opvang nu de scholen dichtgaan omdat die mensen cruciaal zijn in de voedselbevoorrading. Tot slot heeft Comeos ook een aantal aanbevelingen voor de supermarkten. We raden aan zo veel mogelijk met kaart te betalen, zodat er geen handcontact nodig is. Ten tweede moeten klanten in de wachtrijen voldoende afstand houden tussen elkaar. Moet het aantal mensen in de supermarkten dan niet beperkt worden? ‘Dat heeft weinig zin want dan krijg je een opeenhoping van mensen aan de ingang’, zegt Michel. Tot slot laat hij ook weten dat alle horeca die aan winkels verbonden zijn of zich in winkelcentra bevinden, ook dichtgaan.