Scholen zullen ‘zinvol aanbod’ voorzien, wel geen nieuwe leerstof

Na overleg tussen de sociale partners en het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is er (iets) meer duidelijkheid voor scholen en ouders. Alleen wie echt geen opvang kan regelen voor zijn/haar kinderen, mag ze naar scholen sturen. Alhoewel dat niet wordt gecontroleerd.

Ouders die werken in zorg- en veiligheidsberoepen kunnen vanaf maandag hun kinderen naar school sturen, net als ouders die echt op geen enkele manier opvang kunnen voorzien. Ouders zullen daar niet op worden gecontroleerd, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘We vragen iedereen uit burgerzin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.’ Leerkrachten wordt gewoon geacht om naar school te komen, tenzij lokaal anders wordt beslist. Als er weinig leerlingen op school zijn, kan een school bijvoorbeeld voorzien in een beurtrolsysteem.

Scholen wordt gevraagd om een ‘zinvol aanbod’ te voorzien. ‘Zowel voor de kinderen op school als de kinderen thuis,’ zegt Boeve. ‘Het is niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt. We gaan in onderhoudmodus. We zullen proberen leerlingen te prikkelen, zoals hen aanmoedigen om te blijven rekenen en lezen.’ Het ziet er naar uit dat scholen zoveel als mogelijke zullen inzetten op digitaal onderwijs, bijvoorbeeld via Smartschool.





Of de paasexamens nu definitief worden uitgesteld is nog onzeker. Komende weken wordt bekeken of er alternatieven kunnen worden voorzien. De examens kunnen ook geclusterd worden met de examens voor de zomervakantie. Er is afgesproken dat naar oplossingen wordt gezocht. De focus ligt nu vooral op een goede start van de scholen op maandag, zegt Boeve. ‘First things first. We willen dit goed organiseren.’

Voor internaten geldt dezelfde regel: kinderen zijn welkom als ouders echt geen alternatief vinden, net als kinderen van ouders uit zorg- en veiligheidsberoepen.

‘We zullen maximaal de handen in elkaar moeten slaan’, zei Ben Weyts (N-VA) op een persconferentie vandaag. ‘We willen via diverse wegen toch in een zinvol aanbod voorzien.’ Weyts zit ook samen met de VRT. De minister suggereerde dat de publieke omroep educatieve programma’s zou kunnen uitzenden.