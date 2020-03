Italië dat geen maskers kreeg van Europese lidstaten maar wel van China, Trump die het virus niet onder controle lijkt te hebben: de Chinese propaganda kan niet anders dan glunderen. Nu nieuwe besmettingen dalen, herschrijft de partij de ziekte tot een gewonnen veldslag.

‘De VS hadden sinds hun eerste coronageval op 20 januari voldoende tijd om zich voor te bereiden, maar hun antwoord is gewoonweg gênant.’ De analyse van een columnist bij de Chinese partijkrant The People ...