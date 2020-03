F1-races Bahrein en Vietnam offcieel uitgesteld door coronavirus

Nadat de GP van Australië vlak voor aanvang van de eerste oefensessie werd afgezegd is het nu ook officieel dat de F1-races in Bahrein en Vietnam uitgesteld worden.

De race in Bahrein ging normaal achter gesloten deuren plaatsvinden maar wordt nu op zijn minst uitgesteld. Ook de race op het gloednieuwe stratencircuit van Hanoi, waar voor het eerst in de geschiedenis een F1-race in Vietnam zou plaatsvinden, gaat voorlopig niet door.

Aangezien met de GP van China ook de vierde race op de F1-kalender reeds werd geannuleerd ligt de GP van Nederland voorlopig in 'poleposition' om de seizoensouverture van het F1-seizoen 2020 te worden.

De F1 houdt er nu echter al rekening mee dat ook die race eventueel wordt uitgesteld en dat het F1-seizoen pas eind mei zou beginnen.

