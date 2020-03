Expert waarschuwt voor ‘lockdown parties’ vanavond

Cafés organiseren massaal feestjes om de vaten leeg te krijgen en restaurants bellen rond om reserveringen naar vanavond te verplaatsen. Volgens professor en epidemioloog Pierre Van Damme is dat geen goed idee.

Elke café-uitbater wil de vaten nog leeg krijgen, en haalt daarvoor aantrekkelijke promoties uit de kast, van één plus één gratis tot gratis hapjes of een aftelklok naar middernacht, wanneer de maatregelen ingaan. Daarna sluiten alle restaurants, bars en cafés de deuren tot minstens 3 april. 'Gebruik je verantwoordelijkheidszin', zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van minister De Crem over de lockdown parties. 'We zagen hetzelfde gebeuren de voorbije dagen met de evenementen net onder de 1.000 personen. Dat was te verwachten.'

Dat is geen ramp, zegt de woordvoerder van minister van Volksgezondheid De Block (Open VLD). ‘Als de horeca vandaag al maatregelen moest nemen, hadden we die vanaf vandaag ingevoerd.’







Dat vindt epidemioloog Pierre Van Damme niet. ‘Zo werk je de mogelijke verspreiding nog meer in de hand. Begrijp me niet verkeerd: ik snap de horeca hierin, want het is een serieuze aderlating. Maar ook de bezoekers moeten hier op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.’

‘Hoe beter we nu voorzorgsmaatregelen nemen, hoe sneller we ervan af zijn’, zegt Van Damme. ‘Wie vanavond naar zo’n feest gaat, kan een besmetting oplopen en volgende week ziek zijn. Dat getuigt van weinig burgerzin. Dan zit je binnenkort nog langer met maatregelen, mogelijk zelfs strengere.’

Wanhoopsdaad

Eén van die ‘lockdown parties’ is in het Antwerpse studentencafé Barbier. Het stopt om kwart voor middernacht. ‘We willen de vaten leeg krijgen, anders is dat weggesmeten geld’, zegt uitbater Willem Doms. ‘Ergens is het een daad van wanhoop, dat iedereen in de horeca nog naar die laatste centjes grijpt. We hebben ons er allemaal al bij neergelegd dat het een dure grap wordt.’

Hij voegt eraan toe dat het ‘de drukste week ooit’ was. ‘Alle grote evenementen zijn afgelast, dus mensen komen opnieuw naar de cafés. Het volk wil iets te doen hebben, hè.’ Volgens Doms was de aanwezigheid bij hem nog groter omdat het om een studentencafé gaat: ‘Jongeren nemen de situatie echt nog niet ernstig.’

Ook voor restaurants zijn de maatregelen een blok aan het been. ‘Voor ons is dit een ramp. Vandaag wordt er nog geleverd, dat moet op’, zegt Joris Van Audenhove van restaurant ’t Parksken in Balegem. ‘We verplaatsen zo veel mogelijk reservaties van de komende weken naar vanavond. Er zijn ook veel mensen die ons bellen om nog een plekje vast te krijgen. Mensen willen nog een laatste keer gaan eten, voor alles een maand sluit.’