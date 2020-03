Rode Duivels komen deze maand zo goed als zeker niet samen

De afgelastingen in het Belgische voetbal hebben ook hun invloed op de Rode Duivels. Die zullen eind deze maand zo goed als zeker niet samenkomen, bevestigt KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock.

Eerder zagen de Rode Duivels het vierlandentoernooi in Qatar waaraan ze eind maart zouden deelnemen al in het water vallen door het coronavirus. “We wachten nu de UEFA-conferentie van dinsdag af. Daar zal niet alleen over het EK gesproken worden, maar ook over de interlands die deze maand nog op stapel staan”, vertelt woordvoerder Stefan Van Loock. “Ik schat de kans echter heel klein dat die zullen mogen doorgaan. En als alles afgelast wordt, heeft het ook geen zin de Rode Duivels naar België te laten overkomen.”

De volgende afspraak van de Rode Duivels lijkt zo ten vroegste pas op 1 juni te zijn. Dan wordt in principe verzamelen geblazen om EURO 2020 voor te bereiden. De Belgische nationale ploeg zal elkaar dan meer dan een half jaar niet gezien hebben na de met 6-1 gewonnen kwalificatiematch tegen Cyprus op 19 november van vorig jaar.