153 nieuwe coronagevallen in ons land, teller staat op 556

Er zijn in ons land 153 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat hebben Steven Van Gucht en Emmanuel André van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus vrijdag gezegd op een persconferentie. De teller staat daarmee op 556 bevestigde coronabesmettingen.

In het netwerk van laboratoria werden donderdag meer dan 1.000 stalen getest, waarvan 153 positief bleken op het nieuwe coronavirus. Het gaat om 8 patiënten in Brussel, 61 patiënten in Vlaanderen en 84 patiënten in Wallonië.

De nieuwe stijging kan vergeleken worden met de exponentiële stijging die in het begin werd vastgesteld in Italië, ‘maar met deze nieuwe maatregelen moeten we dat drastisch afremmen. Het kan een begin zijn van een exponentiele stijging, maar we grijpen snel in’, stelden de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André.

De experten benadrukken dat de 556 gevallen die nu vastgesteld zijn een onderschatting blijven van het totale aantal besmettingen in ons land, omdat er enkel risicopatiënten worden getest. De nieuwe maatregelen zullen niet meteen betekenen dat er een stilstand komt in de stijging van het aantal besmettingen. Het effect ervan zullen we later voelen.

'Deze maatregelen zullen levens redden. De maatregelen naleven is een zaak van solidariteit. Hoe strikter we dit naleven, hoe groter het effect zal zijn en hoe sneller we ermee kunnen stoppen', benadrukt interfederaal woordvoerder Van Gucht.

Pas later effect

‘In de komende dagen zullen de cijfers nog stijgen. Dat is heel waarschijnlijk. Wat we nu doen, zal pas effect hebben binnen één tot twee weken’, zegt interfederaal woordvoerder André. De genomen maatregelen zijn volgens de experten correct, duidelijk en efficiënt.

‘We zijn allemaal akkoord dat de genomen maatregelen een duidelijk doel hebben. De dokters en het verzorgend personeel helpen in het bestrijden van het virus’, aldus interfederaal woordvoerder Van Gucht.

Het Nationaal Crisiscentrum verschaft elke dag rond 11.30 uur nieuwe informatie over de pandemie, de evolutie ervan in ons land en de genomen maatregelen.