Ziekenhuizen in de zwaar getroffen regio Lombardije in Italië komen heel wat medische ruimtes te kort. Door de snelle stijging van het aantal covid-13-patiënten hebben ze nu tenten opgezet om de mensen zo goed mogelijk op te kunnen vangen.

Heel Italië zit op slot. In de video hieronder zie je de impact op de hoofdstad Rome. Bij de toeristische trekpleisters is het normaal over de koppen lopen, dat is nu helemaal anders.