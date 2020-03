De Nationale veiligheidsraad geeft een persconferentie over de maatregelen om het coronavirus in te dijken. Bekijk het hier live.

'Dit keer zijn de maatregelen een stuk duidelijker dan vorige keer, en gaan ze ook een stuk verder', zegt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. 'We zitten in het begin van de epidemie, er komen nieuwe gevallen bij. Ze wint aan kracht. Het is belangrijk dat als we ingrijpen, dat we dat nu doen. Op deze manier gaan we de epidemie onder controle kunnen houden. De impact is veel groter dan als we nog een week of twee weken zouden wachten.'



De maatregelen die nu genomen worden, zullen niet meteen een effect hebben. 'De besmettingen die we nu vaststellen zijn mensen die vorige week of maximum twee weken geleden besmet zijn.' Er komen dus zeker nog besmettingen bij. 'De komende dagen gaan we precieze cijfers presenteren over de epidemie in België, enkele kengetallen die dagelijks opgevolgd worden. Ik kan nu al voorspellen dat die cijfers de komende dagen nog gaan stijgen.'



Hij benadrukt daarbij dat ze vooral de druk op het gezondheidssysteem willen verspreiden. 'We willen de zorg geen te scherpe piek te geven, zodat die niet overbelast geraakt.'



Onderschatting



'De maatregelen hebben een impact op het sociale leven, ook bij mij, en economisch. Maar we gaan daardoor levens redden. Iedereen die de maatregelen volgt, redt levens. Dit wordt niet zomaar gedaan.'



'De cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting van het reële cijfer', zegt professor klinische microbiologie Emmanuel André tijdens de persconferentie. 'We testen enkel de mensen die ernstig ziek zijn en zij die in de gezondheidszorg bezig zijn.'