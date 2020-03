De strijd tegen het nieuwe coronavirus zal de al noodlijdende begroting verder van de rails duwen. Maar de economische schok temperen krijgt nu voorrang.

‘Vergeet wat ik zei over saneren, nu is actie nodig.’ De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, windt er in een gesprek met de zakenkrant De Tijd geen doekjes om. De Belgische overheden moeten ...