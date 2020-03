‘Verspreid solidariteit, geen virus’: Facebookgroep wil ouderen helpen tijdens epidemie

Kwetsbare mensen en ouderen kunnen geïsoleerd raken door de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Via flyers en de Facebookgroep ‘Verspreid geen virus maar solidariteit!’ wordt opgeroepen om hen te helpen. ‘Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we ze gaan bezoeken, maar we kunnen hen wel allerlei diensten leveren.’

Het initiatief is gisteravond opgericht en de Facebookgroep telt nu al zo’n negenhonderd leden. ‘We zijn wat overrompeld’, zegt Peter Terryn van Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. Eerder organiseerde hij ook ‘Solidarity for all’, een initiatief om goederen in te zamelen om vluchtelingen te helpen.

‘We kunnen voor hen winkelen, hen eten brengen en via sociale media, telefoon, chat of video contact houden. We kunnen ook samen een oogje in het zeil houden, zodat ze niet vereenzamen’, staat er in de beschrijving van de groep. En dat bevestigt de beheerder. ‘Mensen zijn solidair als het hen gemakkelijk gemaakt wordt’, vertelt hij. ‘We proberen hen hiermee de middelen aan te reiken.’

Zo is er ook een flyer die mensen in de buurt kunnen verspreiden met hun telefoonnummer. Dan kunnen mensen uit risicogroepen hen bellen voor ‘boodschappen, eten, of gewoon een babbel’. De Facebookgroep vindt u hier. De affiches zijn er ook in andere talen beschikbaar. De oproep benadrukt ook dat er geen enkele reden is om te hamsteren, wél om te winkelen voor uw buren. ‘Tenzij boeken; boeken zijn goed om te hamsteren.’