Bel20 opent 3 procent hoger na slechtste beursdag ooit

Na de slechtste beursdag ooit veert de Brusselse beurs vrijdag op. De Bel20 opende de dag ruim 3 procent in het groen.

De Europese beurzen zijn na de paniekverkopen van donderdag vrijdagmorgen met winst van start gegaan. De Bel20 sterindex in Brussel opende om 9 uur 3,3 procent hoger dan de slotkoers van gisteravond. Na een kwartiertje handel is die winst al afgenomen tot +2,4 procent. Ook in Amsterdam, Parijs en Frankfurt zijn er winsten tussen 2 en 3 procent. In Londen zelfs meer dan 5 procent. Het wordt afwachten of die vooruitgang de hele dag kan aangehouden worden.

Donderdag ging de belangrijkste graadmeter van de Brusselse beurs uit de handel met een verlies van 14,21 procent. De ongerustheid in verband met de verspreiding van het coronavirus leidde tot de slechtste prestatie ooit uit de geschiedenis van de Brusselse sterindex.