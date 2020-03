Onderwijs zit met talloze vragen: wat met komende drie weken?

De lessen zijn opgeschort, maar de leerlingen tot 14 jaar moeten opvang krijgen. Veel meer informatie is er voorlopig niet voor de scholen. De vragen zijn talrijk: blijft de voor- en naschoolse opvang open? Hoeveel leerkrachten moeten voor opvang zorgen? En wat met schoolachterstand.

Amper één dag krijgen de scholen vandaag om zich voor te bereiden op een volledig nieuwe situatie vanaf maandag. Al zeker tot en met 3 april wordt er geen les gegeven op de scholen in ons land. Geen lessen, maar wel opvang. Maar voor hoeveel leerlingen? Dat is koffiedik kijken.







‘Dit heeft verregaande gevolgen voor iedereen die in het onderwijs werkt’, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van de christelijke onderwijsvakbond COV (Christelijk Onderwijzersverbond), aan Belga. ‘Kinderen uit de basisschool kunnen nog niet alleen thuis blijven. Op enkele uren tijd moeten directeurs en overblijvende leraren nu zware beslissingen nemen over de organisatie van hun school en van de opvang. Worden er opdrachten meegegeven aan de leerlingen? Hoeveel kinderen zullen moeten opgevangen worden? Wie zal de opvang op zich nemen? Wat met de voor- en naschoolse opvang? Zijn er bijzondere maatregelen nodig voor het buitengewoon onderwijs? Hoe zal de school zich kunnen organiseren om zowel voor leerlingen als voor het schoolteam een maximale bescherming te garanderen?’

Opvang tot 14 jaar

Meer vragen dan antwoorden voorlopig. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stuurde vannacht wel een omzendbrief rond. ‘Dit is geen vakantie. We moeten zorgen dat er een leeraanbod blijft’, zegt de minister vandaag. ‘Daarvoor zijn verschillende manieren denkbaar. Scholen kunnen bijvoorbeeld ‘Smartschool’ gebruiken om opdrachten te geven aan de leerlingen.’ Maar hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is nog niet helemaal duidelijk.

Om 11 uur is er overleg met de koepels en met de vakbonden. Daar zal ook de organisatie van de opvang aan bod komen. ‘We zullen samenwerkingen tussen scholen organiseren, binnen de scholengemeenschap en daarbuiten’, aldus Weyts. Scholen zijn slechts verplicht om opvang te voorzien voor kinderen tot 14 jaar. Oudere kinderen kunnen dus niet terecht op school.