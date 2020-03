De Block: ‘Op restaurant gaan mag niet, eten afhalen kan wel nog’

De maatregelen die België neemt om het nieuwe coronavirus af te remmen dienen volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vooral om te veel contact tussen mensen te vermijden. ‘Samen op restaurant gaan kan niet meer’, zegt ze in De Ochtend op Radio 1.

‘In heel Europa gaat de situatie in de richting van de toestanden in Italië en Zuid-Korea, en dat moeten we afremmen’, zegt De Block. ‘We moeten te veel contact tussen mensen vermijden, en dan raak je aan veel sectoren’, zegt ze. Restaurants en cafés moeten sluiten, maar eten mag wel nog afgehaald worden. ‘We gaan de bevolking niet uithongeren, enkel waar mensen bij elkaar in een gesloten ruimte zitten om te eten mag het niet’, zegt ze. ‘Er mag wel eten afgehaald worden.’

‘Als er op één dag vijftig besmettingen bijkomen in heel het land, moet je beslissen om in te grijpen’, zegt De Block. ‘Het mag niet zo verder evolueren.’ Op dit moment kunnen de ziekenhuizen de situatie bolwerken, maar De Block wil dat zo houden. ‘We moeten zorgen dat het werkbaar is.’

Curve afvlakken

‘We zien dat tachtig procent van de besmette mensen maar milde symptomen hebben, 15 procent heeft ernstige klachten en vijf procent moet intensieve zorgen hebben. Die laatste twintig procent komen dus in de ziekenhuizen terecht, en als er teveel mensen op korte tijd besmet raken, komen de ziekenhuizen in de problemen’, zegt De Block. ‘Daarom moet de curve afgevlakt worden.’

Toch staat ze achter de beslissing om niet drastisch in te grijpen na de uitbraak in Noord-Italië. ‘Het was onbeheersbaar om mensen die terugkwamen van reis uit Noord-Italië te monitoren, sommige waren met de bus, anderen met de wagen of met het vliegtuig. We konden de mensen ook niet daar laten in de overvolle ziekenhuizen, en voor quarantaine ben je liever in je eigen land.’