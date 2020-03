Colruyt had in verschillende supermarkten te weinig winkelkarretjes om de klanten te helpen. Aan de kassa’s stonden spectaculaire wachtrijen. ‘Het is drukker dan met Kerstmis. Mensen laten zich opjutten’, reageert een medewerker van Colruyt. ‘We hebben dit nog nooit gezien. Dit is zeer uitzonderlijk’, zegt Roel Dekelver, de woordvoerder van Delhaize België.

Klanten stortten zich ook massaal op de onlineshop om hun boodschappen te doen. ‘We zien dat onze website trager gaat dan normaal wegens de grote drukte’, zegt Dekelver. Colruyt ziet bij zijn ‘collect&go’ een stijging in aantal bestellingen van 70 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Colruyt zegt dat het vorige week al een toe­name van de verkopen registreerde, ‘maar wat we vanmiddag zagen, is zeer uitzonderlijk’.

Zowel Colruyt als Delhaize ­hamert erop dat er geen reden is om tot paniekinkopen over te gaan. ‘Er is genoeg voorraad in onze distributiecentra. Lege winkelrekken betekenen helemaal niet dat we geen voorraad meer hebben. We krijgen ze alleen niet snel genoeg in de rekken’, zegt Dekelver. Volgens Hanne Poppe, hoofd communicatie bij Colruyt, kopen de mensen breder in dan vorige week. De klanten willen van alles wat in huis hebben en beperken zich er niet toe van ­enkele producten heel veel in te kopen. Bij Delhaize luidt het dat producten als pasta, rijst, conserven, diepvriesproducten, koffie, thee en verzorgings- en schoonmaakproducten erg gewild zijn.

Delhaize en Colruyt proberen te beletten dat er morgen, in het weekend, problemen ontstaan. ‘Het is belangrijk de mensen te zeggen dat er geen reden is tot paniek. We willen geen hysterie creëren’, zegt Poppe.

Colruyt herschikte vorige week al tientallen medewerkers om de verkoopdiensten te versterken. Bij Delhaize zei Dekelver dat men deed wat men kon, ‘maar de mensen moeten ook ­beschikbaar zijn’.