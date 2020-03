Thierry Neuville is leider na eerste dag van de Rally van Mexico: “Ik weet dat elke seconde telt”

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat na de eerste dag in de rally van Mexico aan de leiding. De Belg was de snelste in de twee korte showetappes in de straten van Guanajuato. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) volgt als tweede op 1,1 seconden. Wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) is derde op 1,9 seconden.

Tienduizenden enthousiaste toeschouwers troepten in het historische stadscentrum van Guanajuato samen voor de dubbele superspecial van 1,12 km. Thierry Neuville won beide ritten en is bijgevolg de eerste leider. “Het is altijd een van de beste starts van het seizoen, en ik geniet altijd van die etappe. Ik weet dat dit weekend elke seconde telt. Ik ga dan ook vanaf de eerste meters proberen aan te vallen.”

Elfyn Evans eindigde twee keer als tweede. De Brit was telkens een zucht trager dan Neuville. “Er heerst hier altijd een ongelofelijke sfeer. We kunnen dan wel niet ten volle van de openingsceremonie genieten omdat we nadien meteen twee ritten moeten rijden, het blijft een geweldige ervaring. De start van de rally was oké voor mij.”

In de komende ritten trekken de deelnemers de bergen in. Om 16u18 Belgische tijd wordt de klassieker El Chocolate gereden, een rit van 31,45 km die de rijders naar een hoogste van om en bij de 2700 m boven de zeespiegel brengt. De rit wordt twee keer gereden. In totaal worden er tijdens de tweede wedstrijddag 11 klassementsritten gereden goed voor een 132,86 competitieve kilometers.

Stand:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai) in 1:56.6

2. Elfyn Evans/Scott Martin (GBr/Toyota) op 1.1

3. Ott Tänak/Martin Järvejoa (Est/Hyundai) 1.9

4. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Fiesta) 2.0

5. Dani Sordo/Carlos del Barrio (Spa/Hyundai) 2.3

6. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Toyota Yaris) 2.5

7. Gus Greensmith/Elliott Edmonson (GBr/Ford Fiesta) 4.0

8. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota Yaris) 4.0

9. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Ford Fiesta) 4.6

