OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen in ons land

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe, verregaande coronamaatregelen opgelegd in ons land. Een overzicht.

Na enkele uren vergaderen kondigde premier Sophie Wilmès (MR) enkele ingrijpende maatregelen aan. Die gaan vrijdag middernacht (13/03) in en blijven zeker geldig tot 3 april.







SCHOOL EN OPVANG

Alle lessen worden opgeschort, maar de scholen gaan niet dicht. Die moeten opvang voorzien, zeker voor kinderen van professionelen uit de gezondheidszorg en openbare veiligheid, en voor kinderen van ouders die moeilijk opvang kunnen voorzien en anders bij ouderen zouden terechtkomen.

Crèches blijven open.

Universiteiten en hogescholen blijven open, maar worden “aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes”. Er wordt geadviseerd in afstandsonderwijs te voorzien.

WERK

Telewerk – of thuiswerk – moet worden bevorderd.

WINKELS

De komende weken zullen winkels die essentiële diensten leveren, zoals voedingswinkels en apotheken, zoals normaal open blijven, ook in het weekend.

Alle andere winkels zijn tijdens de week open, maar moeten in het weekend de deuren sluiten.

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen.

Er wordt gevraagd aan werkgevers om in de mate van het mogelijke met glijdende werkuren te werken.

EVENEMENTEN

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn.

HORECA

Onder andere cafés, restaurants en discotheken moeten dicht.

Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan

Hotels blijven open

Restaurants die in een hotel gevestigd zijn, moeten dan weer dicht.

'HAMSTER NIET'

Premier Wilmès benadrukt dat het niet om een lockdown gaat, maar dat de maatregelen net dienen om een lockdown te vermijden. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) deelde mee dat het aan de burgemeesters is om toe te zien op de nieuwe maatregelen. Als dat niet gebeurt, kunnen er boetes uitschreven worden.

Premier Wilmès onderstreepte dat het nergens voor nodig is rekken leeg te halen in de winkels. 'Het is ook niet solidair ten opzichte van je buur of de andere klanten', luidde het. Waals minister-president Elio Di Rupo voegde daaraan toe dat de winkels geen problemen met de bevoorrading hebben. 'Er is geen reden om alle conserven te kopen en de rekken spaghetti leeg te halen.'

TELEFOONNUMMER VOOR VRAGEN

Wie vragen heeft over gezondheid en openbare orde kan terecht op het telefoonnummer 0800-14.689. Voor vragen over de economie bel je naar 0800-120.33.