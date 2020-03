Geen koers tot en met drie april, Ronde van Vlaanderen maakt nog een waterkansje

De inhoud van de persconferentie van premier Sophie Wilmes liet geen ruimte tot interpretatie. Er kan niet worden gekoerst tot en met vrijdag drie april. In het beste geval kan de Ronde van Vlaanderen op vijf april wel doorgaan, de rest van het Vlaamse voorjaar is voltooid verleden tijd. De organisatoren van de Driedaagse Brugge - De Panne hopen op een nieuwe datum, de E3 BinckBank Classic zal dit jaar niet doorgaan.

Waar iedereen voor vreesde, werd vanavond bewaarheid. In België mogen tot en met drie april onder anderen geen sportactiviteiten georganiseerd worden. Dat betekent dat wedstrijden als Nokere Koerse, Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke, Gent - Wevelgem en Driedaagse Brugge - De Panne niet op het geplande tijdstip zullen doorgaan.

Golazo, organisator van de Driedaagse Brugge - De Panne: “We besluiten bij deze om onze wedstrijd Driedaagse Brugge De Panne ook uit te stellen naar een later tijdstip. We hopen dat we een plaatsje krijgen op de kalender in het najaar”, klonk het. “Onze beslissing is in samenspraak genomen met onze titelpartner AG Insurance.”

De organisatoren van de E3 BinckBank Classic in Harelbeke accepteren het besluit en willen niet later op het seizoen organiseren. Woordvoerder Jacques Coussens: “Wij leggen ons neer bij de beslissing en gaan niet proberen om de koers dit jaar in een later stadium te laten plaats vinden. Wij vinden dit niet kunnen naar onze sponsors toe. Er zal dit jaar geen E3 Harelbeke plaatsvinden.”

En de Ronde? Die valt buiten de sperperiode zodat de Ronde nog een sprankeltje hoop heeft straks toch door te gaan. CEO Thomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics: “Wat de Ronde van Vlaanderen betreft moeten we afwachten. Men spreekt over voorlopig, dus dat wil zeggen dat de kans reëel is dat het langer zal duren. Wij hebben ook al van sommige gemeentes te horen gekregen dat ze niet gewonnen zijn om het nog te organiseren. Dus stel hypothetisch dat de Ronde van Vlaanderen nog kan doorgaan, zal er allicht een parcoursverandering nodig zijn. Maar zolang we niet weten tot wanneer het duurt, is dat koffiedik kijken. We moeten eerst in kaart brengen wat overal de precieze gevolgen zijn.”

Een eventuele nieuwe datum voor Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen is voor Van Den Spiegel nog geen item. “We zouden dat graag doen, maar daarvoor is het nog te vroeg. We horen ook dat de Olympische Spelen in het gedrang komen. Pas als er duidelijkheid komt over de huidige gewijzigde kalender, zullen we bekijken wat mogelijk is. Gemakkelijk wordt dat niet, want de kalender is al overvol.”