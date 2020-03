Het Nationaal Rampenplan is van kracht. Om het nieuwe coronavirus in te dijken gaan de scholen grotendeels dicht, horeca blijft gesloten, en alle evenementen worden afgelast. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 3 april, de dag voor de paasvakantie. Dat zei premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van de bijeenkomst.

Vooral over de sluiting van de scholen is stevig gediscussieerd binnen de Nationale Veiligheidsraad, waar de federale overheid en de deelstaatregeringen vertegenwoordigd zijn. Als compromis is voorgesteld dat de lessen worden opgeschort, en de kinderen in principe thuis blijven. Maar ouders die in de zorgsector werken of echt geen opvang vinden behalve bij de grootouders, zullen wel voor opvang in de scholen terecht moeten kunnen.

Vlaams minister-president Jan Jambon zegt dan ook dat er geen sluiting van de scholen is en verdedigt de beslissing om opvang te organiseren. ‘We gaan geen mensen weghalen uit zorginstellingen of kinderen plaatsen bij iemand die tot een kwetsbare groep behoort’. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) stelt dat met deze oplossing 'een modus vivendi' is gevonden.

Horeca

Wilmès zegt ook dat ‘alle recreatieve evenementen: sportieve, culturele of folkloristische’, worden afgelast, ‘ongeacht de grootte en of het om een privé- of publieke bijeenkomst gaat’.

Ook de horeca gaat dicht vanaf dit weekend. Winkels die elementaire zaken aanbieden, zoals apotheken en supermarkten, blijven open. Andere winkels mogen tijdens de week openblijven, maar moeten dicht in het weekend. De bedoeling is op die manier te vermijden dat er te veel verschillende groepen mensen met elkaar in contact komen. Zo moet vermeden worden dat het virus zich van de ene 'community' naar de andere verspreidt.

‘Geen lockdown’

Zelf spreekt Wilmès van ‘absoluut geen lockdown’. Volgens haar zijn de maatregelen nodig om een echte lockdown zoals in Italië te vermijden. Ze wijst er ook op dat het dus helemaal niet nodig is om te hamsteren. Dat is alleen maar ‘destructief’ voor het systeem, zegt ze.

Jambon benadrukt dat er nu de nodige gezondheidsmaatregelen zijn genomen. Nu moeten snel de economische maatregelen volgen, zegt hij.