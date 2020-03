Sanders zeker van zege in voorverkiezingen in Californië

De Democratische voorverkiezingen in Californië van 3 maart zijn gewonnen door Bernie Sanders. De melden nieuwszenders CNN en NBC, nu driekwart van de stemmen geteld zijn.

Het tellen van de stemmen verloopt erg traag. Momenteel zijn drie vierde van de stemmen bekend, en staat Sanders aan kop met 34,3 procent tegenover 27,6 procent voor Joe Biden.

Als grootste staat zijn er in Californië liefst 415 ‘delegates’ te winnen, die worden toegekend aan elke kandidaat met meer dan 15 procent van de stemmen. Winst zou goed nieuws zijn voor Sanders, nu Biden koploper is geworden in de strijd om de Democratische nominatie.

Sanders kwam sterker dan Biden uit de eerste paar voorverkiezingen, maar na ‘Super Tuesday’ op 3 maart verwierf Biden de grootste kans om de nominatie binnen te halen.