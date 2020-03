Team UAE verlaat quarantaine in Abu Dhabi, Diego Ulissi mag eindelijk naar zijn pasgeboren dochter

De renners van Team UAE die in Abu Dhabi in vrijwillige quarantaine zaten, verlaten het land. Ploegmaat Fernando Gaviria, die positief testte op corona, moet nog wel in de Emiraten blijven.

Sinds het stilleggen van de UAE Tour verbleven de renners van UAE in vrijwillige quarantaine in de Emiraten. Afgelopen nacht raakte bekend dat renner Fernando Gaviria positief testte op corona. Een derde test op de andere renners leverde telkens een negatief resultaat op zodat het ploegmanagement en de lokale overheid de renners de toestemming gaven het land te verlaten.

Het bericht is vooral goed nieuws voor de Italiaan Diego Ulissi. Die werd op vier maart voor de tweede keer vader, van een dochter Anna. Door de opgelegde quarantaine kon de Italiaanse routinier zijn pasgeboren dochter nog niet zien.

Mag ook naar huis: Tadej Pogacar, het Sloveense supertalent. Wanneer de renners terug in actie kunnen komen, is verre van duidelijk. De service course van het team bevindt zich in Milaan met als gevolg dat al het koersmateriaal van het team voorlopig vastzit. Onder anderen Nokere Koerse is intussen van het programma gehaald. Al is het verre van zeker of deze wedstrijd überhaupt kan doorgaan.