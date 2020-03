Supermarkten zien productverkoop tot 30 procent stijgen, er wordt gehamsterd

Het is bijzonder druk in de Belgische supermarkten vanavond. Blijkbaar nemen heel wat landgenoten het zekere voor het onzekere en slaan ze niet-bederfbare voedingsmiddelen in.

Foto’s op sociale media spreken boekdelen. Overal worden lege winkelrekken gesignaleerd. De Vlaming is duidelijk aan het inkopen geslagen. Dat bevestigen supermarkten Lidl, Colruyt en Delhaize.

Hoewel zij nog niet van hamstergedrag willen spreken, bevestigen ze wel dat er opvallend meer producten als pasta, rijst en toiletpapier worden ingeslagen. 'Voor sommige producten is er zelfs een piek van dertig procent.'

'We spreken pas van hamstergedrag als mensen echt speciaal naar de winkel komen om hun winkelkar vol te gooien met basisproducten', zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. 'Dat is niet aan het gebeuren.' Wel ziet de supermarkt een stijging in de verkoop van producten als pasta, rijst, koffie, tandpasta en toiletpapier. 'Er is een stijging van tien procent, voor sommige producten zien we zelfs pieken van twintig tot dertig procent. Mensen die naar de winkel komen maken wel gebruik van de gelegenheid om in plaats van twee pakken meteen vier pakken in te slaan.'

Ook bij Lidl zien ze een verbreding van het winkelmandje. 'De focus ligt op producten met een lange houdbaarheidsdatum, zoals pasta of eieren. Maar de voorbije dagen zagen we ook een stijging in kuisproducten en zakdoekjes', zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt.

Lege rekken

Bij Colruyt eenzelfde verhaal. 'Waar vorige week vooral een meerverkoop te noteren was in producten met een langere houdbaarheid, zien we nu de laatste dagen dat klanten breder gaan kopen. Ze kopen dus van alles een beetje meer, ook fruit, groente en diepvriesproducte'”, aldus woordvoerder Silja Decock.

[Decock benadrukt de rol van de supermarkten in tijden van corona. 'We willen hier echt goed waken om geen hysterie in de hand te werken: er is geen schaarste op dit moment, en de stock wordt elke dag aan de winkels aangevoerd. Mensen kunnen nog in alle rust komen winkelen en wij willen die rust ook bewaren.'

Toch zijn er in heel wat winkels lege rayons te zien. 'Dat zijn momentopnames. De stock is er, ons distributiecentrum is goed bevoorraad en er is geen tekort. Wel moeten de medewerkers in de winkel doorwerken om de rekken aangevuld te krijgen.'

Meer thuislevering

Opvallend: zowel Colruyt als Delhaize zagen hun e-commerce en thuislevering met maar liefst 70 procent toenemen. “Een stijging die we nog nooit eerder gezien hebben”, aldus Dekelver. “Het is ons niet duidelijk of dat momenteel komt door al wie liever de winkels mijdt, door mensen die sowieso moeten thuisblijven of zij die er graag op tijd willen bij zijn voor hun inkopen. Wel is het zeker een rechtstreeks gevolg van het coronavirus.”

“De gemiddelde waarde van het winkelmandje stijgt ook”, zegt Decock van Colruyt. “Mensen kopen meer, en we zien ook een aantal nieuwe klanten die voor dit online kanaal kiezen.” Ook dat weegt wel op het personeel. “Er wordt zeer hard gewerkt om al die bestellingen klaar te maken en tijdig klaar te zetten.”