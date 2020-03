'Gek en Geniaal’: deze pakkende documentaire wil het taboe rond psychose doorbreken

‘Gek en Geniaal’: in dat bijzondere grensgebied begeeft zich een prachtige documentaire die zondag op Canvas te zien is. Mensen met een psychosegevoeligheid gaan samen met een kunstenaar aan de slag om iets te maken.

Een van de verhalen in de documentaire, is dat van Yammie, een jonge vrouw met een schizoaffectieve stoornis. Zij schrijft teksten en gedichten over hoe ze zich voelt, en zet samen er daar samen met Raf Walschaerts van Kommil Foo één van op muziek. In deze podcast hoor je fragmenten uit de documentaire, waarmee organisatie Te Gek!? psychische problemen bespreekbaar wil maken. Journalist Peter Vantyghem en hoogleraar contextuele psychiatrie Inez Germeys van de KU Leuven geven duiding.

De documentaire ‘Gek en Geniaal’ is een samenwerking van Canvas en de Chinezen met de organisatie Te Gek?!, naar een concept van Sven unik-id. Ze is zondagavond 15 maart te zien op Canvas, nadien op VRT NU

Meer info over psychose op psychosenet.be

Meer info over Te Gek!? op tegek.be

Journalist Peter Vantyghem | Gast Inez Germeys | Docu ‘Gek en Geniaal’ is een samenwerking van Canvas en de Chinezen met de organisatie Te Gek!?, naar een concept van Sven unik-id Host Nele Eeckhout | Redactie Robbe Claes | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek podcast Brecht Plasschaert | Muziek docu ‘The Plural of Alone’, Raf Walschaerts en Yammie Fishel | Eindredactie Annelies Vanderoost | Chef Audio Wouter Van Driessche | Met bijzondere dank aan De Chinezen, Yammie Fishel, Raf Walschaerts en Te Gek!?

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.