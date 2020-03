Eerste race nieuw F1-seizoen in Australië gaat niet door: chaos heerst

De Formule 1 heeft laten weten dat de GP van Australië die dit weekend gepland stond, de eerste race is van het nieuwe F1-seizoen, niet zal doorgaan.

Normaal gesproken zou om 13u lokale tijd, 2u Belgische tijd, het licht aan het einde van de pitlane op groen gaan voor de eerste oefensessie voor de GP van Australië. Dat gebeurt echter niet want de GP van Australië wordt in allerlaatste instantie alsnog geannuleerd.

Op woensdag raakte bekend dat leden van verschillende teams symptomen van het coronavirus vertoonden. Uit voorzorg gingen de desbetreffende personen in zelfquarantaine en werd een coronatest afgenomen. Bij acht personen was deze negatief, maar een teamlid van McLaren testte wel positief.

McLaren besloot vervolgens om niet deel te nemen aan de F1-race in Australië en daarmee verhoogde meteen ook de druk op de F1, de FIA en de organisatoren van de F1-race om de GP van Australië te annuleren.

Uren was het vervolgens wachten op nieuws. Aanvankelijk volgde enkel de mededeling dat de F1 de situatie met de lokale overheden en gezondheidsinstanties bestudeerde. Vervolgens kwam het bericht van Sky Sports dat de race alsnog zou doorgaan, wat dan weer snel werd tegengesproken door de Britse BBC dat berichtte dat de race niet zou doorgaan.

Na vele uren van onduidelijkheid en chaos volgde dan uiteindelijk toch het nieuws dat de GP van Australië niet doorgaat. Die beslissing kwam er nadat de F1, FIA en de F1-teams overleg hadden gepleegd en de officiële bekendmaking volgde pas vlak na middernacht Belgische tijd, op een moment dat heel wat fans reeds voor de poorten van het circuit stonden te wachten.

Normaal gesproken vindt binnen een week de GP van Bahrein achter gesloten deuren plaats maar aangezien het coronavirus een quarantaineperiode van veertien dagen vraagt is het ook hoogst onzeker dat de teams op tijd in Bahrein geraken. Daarnaast staat ook de GP van Vietnam al langer ter discussie, dus zo zou het best kunnen dat de GP van Nederland plots de seizoensopener van het F1-seizoen 2020 wordt.

