Invloedrijke chef Michel Roux overleden

De beroemde chef Michel Roux Sr is overleden. Hij had het eerste driesterrenrestaurant in het Verenigd Koninkrijk.

Zijn familie noemt hem een ‘bescheiden genie’ die een ongelooflijke levenslust had. De topchef is na een langdurige longaandoening in het bijzijn van zijn familie overleden.

In de jaren zestig bracht Michel Roux de Franse keuken naar Londen. Hij had zo een grote invloed op de Britse gastronomie. Onder zijn vleugels groeiden onder anderen Gordon Ramsay, Pierre Koffmann en Marco Pierre White uit tot topchefs.

Roux werd geboren in het Franse dorp Charolles. Later verhuisde zijn familie naar Parijs, waar hij op 14-jarige leeftijd in een patisserie begon te werken. Hij bleek veel talent te hebben, en maakte ook buiten de patisserie naam in de wereld van de haute cuisine.

Drie sterren

In 1967 opende hij met zijn broer Albert het restaurant Le Gavroche in Londen, op een moment dat de Britse hoofdstad nog maar weinig met gastronomie had. Het werd een succes. In 1974 kreeg het restaurant zijn eerste michelinster, in 1977 volgde een tweede. In 1982 werd het een driesterrenrestaurant.

Ook de zonen van de broers groeiden uit tot bekende chefs, onder wie Michel Roux Jr. La Gavroche is met twee Michelinsterren vandaag nog altijd een van de meest gereputeerde restaurants in Londen.

Ook The Waterside Inn van Michel Roux werd een groot succes. Sinds 1985 heeft het drie Michelinsterren.