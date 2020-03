Parlement Pakistan neemt nieuwe wet aan tegen kindermisbruik

Het Pakistaanse parlement heeft een wet goedgekeurd die kindermisbruik moet tegengaan. De wet komt er twee jaar na de verkrachting van en de moord op een achtjarig meisje.

De eerste nationale Pakistaanse wet tegen kindermisbruik voorziet in de oprichting van een gespecialiseerd agentschap, dat sneller zal kunnen reageren wanneer kinderen als vermist worden opgegeven.

Kindermisbruik is een groot probleem in Pakistan, er worden gemiddeld tien meldingen per dag gemaakt.

De nieuwe wet, Zainab alert, werd vernoemd naar Zainab Ansari. Haar lichaam werd in 2018 op een vuilnisbelt teruggevonden nadat in de voorgaande jaren al twaalf andere kinderen werden verkracht en vermoord in haar buurt. Het achtjarige meisje werd bij de protesten die na haar dood volgden een symbool tegen kindermisbruik.

Tijdens de massaprotesten was vaak de kritiek te horen dat de politie niets deed. Zainab’s vader verwittigde de politie na haar verdwijning, maar dat leverde weinig op. Door de nieuwe wet is het nu strafbaar als de politie het agentschap niet binnen twee uur op de hoogte brengt na de melding van verdwijning van een kind. Zo hoopt de overheid een beter zicht te krijgen op gevallen van kindermisbruik.

Zainab’s moordenaar werd in 2018 veroordeeld.