Parijs-Nice: Bonifazio klopt vroege vluchter Jan Tratnik in de laatste hectometers

Alvorens het middelgebergte in te trekken maakten de ploegen van de overblijvende spurters er een zaak van om in La Côte Saint-André een laatste keer met de volledige bende naar de finish te gaan. De verwachte massaspurt bleef niet uit, ondanks flink weerwerk van de Sloveen Jan Tratnik, de laatste overblijver van een vroege vlucht. De Sloveen werd in de laatste vijftig meter voorbijgevlogen door Niccolo Bonifazio (Direct Energie).

Vier vluchters probeerden de snelle jongens stokken in de wielen te steken. Vier hardrijders trouwens - Alexis Gougeard, Anthony Turgis, Jan Tratnik en Ryan Mullen - kozen al snel voor het offensief. Het viertal kreeg een voorgift van vijf minuten, voor het peloton het signaal gaf om het tempo op te schroeven.

Intussen gaf Oliver Naessens er de brui aan: de AG2R-kopman voor de voorjaarsklassiekers kampte met maagproblemen en besloot wijselijk de remmen dicht te knijpen. Ook Michael Woods verdween uit de koers, na een valpartij. Hij werd met een dijbeenbreuk naar het ziekenhuis afgevoerd en staat verschillende weken langs de kant.

Kopgroep uit elkaar

Vooraan spatte de kopgroep op een laatste beklimiming uit elkaar: Gougeard en Tratnik bleven vooraan over, achter hen viel er ook in het peloton beweging te bespeuren. Jasper Stuyven etaleerde nog maar eens zijn topvorm door mee te gaan met onder anderen Asgreen, Jungels, Arndt en Bilbao. Twee leiders, vijf achtervolgers maar voor Jan Tratnik ging het vooraan niet snel genoeg, ondertussen waren de vijf achtervolgers alweer ingerekend en deden Thomas De Gendt en Philippe Gilbert er alles aan om de vluchters tot de orde te roepen in dienst van Caleb Ewan. Tot die in de slotkilometer met mechanische pech kreeg af te rekenen.

Sunweb nam het werk van Lotto-Soudal over maar Tratnik trok met een voorgift van tien seconden de laatste kilometer in. Onvoldoende, zo bleek. Niccolo Bonifazio schoot als een komeet uit het peloton en reed de onfortuinlijke Sloveen voorbij in de slotmeters. Pijnlijk verdict!