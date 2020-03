Hooggerechtshof draait beslissing terug: Trump mag ‘blijf in Mexico’-beleid verderzetten

In de VS heeft het hooggerechtshof beslist dat president Donald Trump zijn immigratiebeleid mag voortzetten. Asielzoekers uit het zuiden moeten tijdelijk terug naar Mexico om hun asielaanvraag af te wachten. Die beslissing is in strijd met het internationaal recht, zeggen mensenrechtenorganisaties.

Het hooggerechtshof van de VS besliste woensdag dat asielzoekers die een aanvraag indienden om te mogen migreren naar de VS tijdelijk terug moeten naar Mexico om daar te wachten op de beslissing. Het hof volgt daarmee het beleid van Trump, die een stormloop aan de grens vreesde als asielzoekers in de VS zouden mogen blijven. Momenteel wordt geschat dat zo’n 25.000 asielzoekers aan de grens wachten.

Stephanie Grisham, perschef van het Witte Huis, zei in een statement dat het bevel een ‘grote overwinning was voor Trump en zijn entourage.’

Het gerechterlijk bevel doet de beslissing van het hof van beroep in San Francisco, die besliste dat de praktijk illegaal was, teniet. ‘Het verbod op tijdelijk terugsturen zou chaos aan de grens veroorzaken, waarbij de veiligheid van onze grenzen in gevaar zou gebracht worden’ verklaarde gerechtelijk ambtenaar Noel Francisco tijdens het proces.

Het ‘blijf in Mexico’-beleid, dat Trump in december 2018 aankondigde, ligt onder vuur omdat dit het internationaal recht niet zou respecteren. Judy Rabinovitz, een advocaat voor de unie van Amerikaanse burgervrijheid, zegt dat asielzoekers grote gevaren lopen. Als de VS het welzijn van de migranten niet kan garanderen, mogen ze niet teruggestuurd worden naar Mexico.

Ook de organisatie Artsen zonder grenzen trekt aan de alarmbel. Van de patiënten die de organisatie in Mexico behandeld heeft, is een groot deel slachtoffer geworden van geweld, verkrachting of ontvoering. The Guardian bracht ook nieuws over grootschalige ontvoeringen van asielzoekers waarbij losgeld gevraagd wordt. Niet iedereen kan dat betalen. De mensen die aan de grens wachten zijn een makkelijk doelwit; hun verdwijning wordt niet altijd aangegeven.