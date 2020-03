Artsen willen alle scholen dicht, Weyts noemt dat ‘niet aan de orde’

'Sluit op korte termijn alle scholen.' Dat is het ondubbelzinnige advies van BVAS, het grootste artsensyndicaat in ons land. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vindt dat niet aan de orde, omdat de experten volksgezondheid geen sluiting vragen. De Franstalige universiteiten in ons land gaan maandag wel al zeker dicht.

BVAS waarschuwt dat bij verder getalm de kans bestaat ‘dat ons gezondheidssysteem ontwricht zal raken’ door het coronavirus. De organisatie zegt het niet meer te kunnen aanzien. ‘België had wekenlang de kans om te anticiperen op de coronacrisis maar heeft verzuimd krachtdadig op te treden. Aanbevelingen en vrijblijvende adviezen volstaan niet.’

Voor de artsen is het ‘liever vandaag nog dan morgen’ nodig om alle scholen, hogescholen en universiteiten te sluiten. ‘Op zijn minst moet er een plan klaarliggen om op korte termijn een sluiting af te kondigen.’

Ook andere plaatsen waar kinderen in groten getale bijeenkomen, zoals pretparken, moeten volgens BVAS de deuren sluiten. Bovendien zouden alle bijeenkomsten met minstens 100 aanwezigen geannuleerd moeten worden, luidt het advies van de artsen.

Omstreden maatregel

Het voorstel om alle scholen te sluiten, is onder experts weliswaar omstreden. Zo staat niet vast in welke mate die maatregel kan helpen om de verspreiding van het virus in te dammen. Bovendien wordt er gevreesd dat in de praktijk dikwijls de grootouders zullen moeten instaan voor de opvang van de jonge kinderen. Net die grootouders behoren tot een risicogroep, en als de kinderen hen besmetten zou dat veel ergere gevolgen kunnen hebben.

‘Laatste draconische maatregel’

De eis van BVAS staat in stevig contrast met de mededeling van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) eerder vandaag. Sluiting is volgens hem namelijk niet aan de orde. ‘We blijven dezelfde lijn volgen en dat is luisteren naar de experten volksgezondheid, die geen sluiting vragen.’

Volgens Weyts is de sluiting van de scholen ‘de laatste draconische maatregel’. ‘Vergeet niet dat er dan ook een impact is op de gezondheidszorg: ook verplegers en dokters hebben kinderen.’

Knokke-Heist sluit scholen wel

Na Italië hebben nu ook Ierland, Noorwegen en Litouwen beslist om scholen en universiteiten tot eind maart te sluiten. De autoriteiten willen de verspreiding van covid-19 op die manier zo veel mogelijk indijken. In Nederland blijven ze wel open.

In ons land is Knokke-Heist de eerste gemeente om de scholen tijdelijk te sluiten. Burgemeester Lippens gaf de opdracht om vanaf maandag de deuren dicht te houden.

Franstalige universiteiten

De rectoren van de Franstalige universiteiten in ons land hebben gezamenlijk beslist om vanaf maandag geen lessen meer te geven. Ze schakelen volledig over op online lessen. De beslissing geldt voor zeker zes weken, wat neerkomt op de periode tot na de paasvakantie.