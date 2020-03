De EU is woedend op Donald Trump wegens het reisverbod voor Europeanen, dat zonder overleg aangekondigd werd en niet erg doeltreffend lijkt. Specialisten en veel media in de VS geven Europa gelijk. Zoekt Trump gewoon een zondebok om het eigen falen te verdoezelen?

Het was voor veel mensen flink schrikken bij het wakker worden. Na wekenlange inertie kondigde Donald Trump opeens aan dat reizigers uit Europa de volgende 30 dagen niet langer welkom zijn in de VS. De ...