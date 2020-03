De kandidaten in ‘First dates’ moeten zelf de rekening betalen

Na afloop van het etentje op 'First dates' wordt de bankkaart bovengehaald. Bijzonder, want neemt de productie die rekening niet op zich?

Het is een datingprogramma herleid tot de essentie: zet singles samen voor een etentje en zie of de vonk overslaat. Maar het werkt wonderwel in First dates, een van oorsprong Brits programma waarvan Eén momenteel een eigen versie heeft lopen.

De zender ging uiteraard niet willekeurig te werk: de kandidaten werden samengezet op basis van uitgebreide vragenlijsten. Wat opvalt: na afloop van het etentje – in een tijdelijk ingericht restaurant in Mechelen – moeten de deelnemers hun bankkaart bovenhalen om af te rekenen. Opmerkelijk, omdat je toch zou verwachten dat wie opdraaft in een tv-programma niet ook nog eens in de buidel moet tasten.

Volgens de VRT is het genuanceerder: ‘Een driegangenmenu was 24 euro per persoon, en de deelnemende singles kregen een onkostenvergoeding van de productie als tegemoet­koming voor die kosten. Dat er een rekening volgt, is ook een deel van het format: wie betaalt de rekening? Betaalt één single ze? Of delen ze het bedrag? Dranken werden bovendien door de productie aangeboden.’