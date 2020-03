Atletiek: maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag op Olympische Spelen (als ze vijf miljoen dollar betalen)

Er zullen maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de komende Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft de internationale atletiekfederatie donderdag aangekondigd. Rusland is sinds november 2015 door die federatie geschorst nadat een staatsgeleid dopingsysteem in het land aan het licht was gekomen.

Rusland moet bovendien een boete van 10 miljoen dollar betalen. De helft daarvan dient voor 1 juli 2020 overgemaakt te worden. Gebeurt dat niet, dan wordt het quotum van tien atleten geschorst. De overige vijf miljoen dollar is voorwaardelijk gedurende twee jaar. Dat gedeelte van de boete moet enkel betaald worden “als de Russische atletiekbond (RusAF) tijdens die periode een nieuwe inbreuk begaat op de antidopingregels of geen duidelijke vooruitgang boekt wat betreft de voorwaarden voor herintegratie”, zo verklaarde Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics.

In november 2019 besliste World Athletics om de herintegratieprocedure van de Russische atletiekbond te stoppen wegens het dwarsbomen van een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lysenko. Coe liet optekenen dat World Athletics erg ontgoocheld was over het vorige bestuur van de RusAF, dat intussen werd vervangen. Er werden dan ook nieuwe criteria opgesteld voor de herintegratie van de Russische atletiekbond in World Athletics. (belga)