Onderzoekers hebben een schedel ontdekt van de kleinste dinosaurus ooit gevonden. Het gaat om een schedel van een vogelachtige soort die bewaard is gebleven in een stuk barnsteen dat 99 miljoen jaar oud is.

‘Een van de belangrijkste boodschappen uit deze studie is dat we waarschijnlijk een groot deel van het ecosysteem van de dinosauriërs missen’, zei Lars Schmitz, biologieprofessor aan het Scripss College in Californië.