Lippens zet Knokke-Heist in lockdown: ‘Geen bekwame politici, dus doen we het zelf’

‘Dit is een wereldcrisis, we zullen de mensen thuis trachten te houden.’ Burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens gelast alle activiteiten voor publiek af. Sportclubs en jeugdbewegingen moeten de deuren sluiten, de erediensten gaan niet meer door, sport- en cultuurcentra worden gesloten. ‘We sluiten ook de scholen en restaurants als het moet.’

Alle activiteiten, in- en outdoorevenementen en erediensten in Knokke-Heist zijn verboden tot 30 april. Erediensten mogen niet doorgaan, begrafenissen enkel nog ‘in intieme kring’. ‘Na wat de burgemeester gisteren zag op VTM en in De Afspraak heeft hij die beslissing genomen’, vertelt Jan De Groote, van de dienst communicatie van Knokke-Heist. ‘Zo proberen we de piek waarvoor gevreesd wordt te vermijden.’

Tot nu toe is er één officieel geval geteld in Knokke-Heist. ‘Die kwam in contact met drie anderen mensen’, weet De Groote. ‘Er zit ook één kind in quarantaine. Maar er zijn geruchten van nog meer besmettingen.’

Voor Lippens is het hoe dan ook meer dan tijd dat de maatregelen verder gaan. ‘We nemen de maatregelen die een regering zou moeten nemen als die uit bekwame politici zou bestaan. Maar we hebben geen bekwame politici, dus nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij gaan verder omdat dit een echte wereldcrisis is. We zullen mensen thuis trachten te houden. Misschien sluiten later ook nog de restaurants en winkels, we zullen zien. Als niemand federaal die maatregelen neemt, zullen we het zelf beslissen. Dat geldt ook voor de scholen, die sluiten we ook als het nodig is.’